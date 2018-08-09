В первом полугодии предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали продукции почти на 260 млн долларов

Минск, 9 августа. В первой половине 2018 года предприятия концерна "Беллесбумпром" экспортировали продукцию на рынки 56 стран на общую сумму 258,4 млн долларов США, что почти на 40% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба концерна.



Из общего объема выпущенной продукции на внешние рынки предприятия концерна поставлено 68,2% продукции, что на 2,7 процентного пункта больше, чем в январе—июне 2017 года. Доля стран дальнего зарубежья достигла 50,5% (была 44,2%).



Экспорт фанеры вырос на 51,3%, древесно-волокнистых плит — на 51,6%, древесно-стружечных плит — на 31,7%, мебели — на 24%, бумаги и картона — 67,4%.



Предприятия концерна увеличили объемы производства продукции в первом полугодии на 18,3%. Рост выпуска продукции наблюдается по всем основным видам продукции, в частности, фанеры — до 130,6 тыс. куб. м (на 82,7% больше), ДВП — до 65,7 млн условных кв. м (на 34,7% больше), ДСП — до 270,3 тыс. условных куб. м (на 6,3%). Мебели произведено на 20,2% больше, бумаги и картона — на 2,8%.