В первом полугодии субсидию для организации предпринимательской деятельности получили более 770 безработных

Минск, 9 августа. В первой половине 2018 года субсидию для организации предпринимательской деятельности получил 771 безработный, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Для организации ремесленной деятельности деньги выделены 143 безработным, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма — девяти.

В Брестской области субсидию для самозанятости получили 99 безработных, в Витебской — 115, Гомельской — 215, Гродненской — 115, Минской — 141, Могилевской — 163, в Минске — 75.

Из общего количества безработных, получивших финансовую поддержку для организации самозанятости, 179 человек (19,4%) проживает в сельской местности, 254 человека (27,5%) — в малых городах.

Минтруда отмечает, что преимущественное право на содействие органами по труду, занятости и социальной защите в организации предпринимательской деятельности предоставляется безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые для данной административно-территориальной единицы виды предпринимательской деятельности (определяются местными исполнительными и распорядительными органами).

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 августа 2018 года БПМ составляет 213,67 рубля), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии.

При организации безработными предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности безработными, зарегистрированными по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых определяется государственной и (или) областными программами содействия занятости населения, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.

При организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов права промышленной собственности — изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы), субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины БПМ.

Получателями субсидий в размере 11 БПМ стали 744 безработных, в размере 15 БПМ — 179.

Как отметили в ведомстве, служба занятости не только помогает финансовыми ресурсами, но и оказывает организационную поддержку: безработных информируют о порядке и условиях содействия в открытии бизнеса, в случае необходимости направляют на профобучение, помогают подготовить необходимые документы для получения финансовой помощи.Из числа получивших субсидию обучение основам предпринимательской деятельности по направлениям службы занятости прошли 560 человек.

