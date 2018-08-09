09.08.2018 07:21 Общество
В Новогрудском районе сгорел частный зерноуборочный комбайн
Минск, 9 августа. Зерноуборочный комбайн "Дон-1500А", принадлежащий частному лицу, загорелся вечером 8 августа в деревне Лужки Новогрудского района.
ЧП произошло во время уборки пшеницы на частном земельном участке, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Огнем повреждены кабина и моторный отсек. Причина пожара устанавливается.
Комбайн был выпущен в 1995 году.
ЧП произошло во время уборки пшеницы на частном земельном участке, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Огнем повреждены кабина и моторный отсек. Причина пожара устанавливается.
Комбайн был выпущен в 1995 году.