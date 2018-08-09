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Дата распечатки: 09.08.2018 08:55
 
09.08.2018 08:00 Общество

Сотрудники МЧС спасли из четырехметрового колодца электромонтера и его сына

Минск, 9 августа. Сотрудники МЧС в Витебске спасли из четырехметрового колодца электромонтера и его сына.

По информации регионального управления ведомства, 8 августа в 19.33 поступило сообщение о необходимости оказания помощи двум мужчинам, находившимся в канализационном колодце на территории частного домовладения в по ул. Данукалова.

Из колодца были извлечены гражданин 1958 года рождения, электромонтер Витебского дочернего унитарного коммунального производственного предприятия котельных и тепловых сетей, и его сын 1981 г. р., стропальщик ОАО "Витебсклес". Оба госпитализированы.
БелаПАН.

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