Сотрудники МЧС спасли из четырехметрового колодца электромонтера и его сына

Минск, 9 августа. Сотрудники МЧС в Витебске спасли из четырехметрового колодца электромонтера и его сына.



По информации регионального управления ведомства, 8 августа в 19.33 поступило сообщение о необходимости оказания помощи двум мужчинам, находившимся в канализационном колодце на территории частного домовладения в по ул. Данукалова.



Из колодца были извлечены гражданин 1958 года рождения, электромонтер Витебского дочернего унитарного коммунального производственного предприятия котельных и тепловых сетей, и его сын 1981 г. р., стропальщик ОАО "Витебсклес". Оба госпитализированы.