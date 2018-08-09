Лукашенко поздравил экс-президента Украины Кучму с 80-летием

Минск, 9 августа. Александр Лукашенко поздравил президента благотворительного фонда "Украина", бывшего президента страны (1994—2005) Леонида Кучму с 80-летием.



"В Республике Беларусь вас знают как видного политического деятеля и талантливого руководителя, устремления которого всегда были направлены на процветание Украины. Ваш жизненный путь и богатый опыт государственной службы заслуживают искреннего уважения", — цитирует поздравление пресс-служба официального белорусского лидера.



Лукашенко подчеркнул, что за годы пребывания на президентском посту Кучма внес большой личный вклад в формирование современных отношений между Беларусью и Украиной. "С неизменной теплотой вспоминаю наши встречи, ценю их доверительную атмосферу и высокий уровень взаимопонимания", — отмечается в послании.



"С учетом исключительной важности установления безопасности и мира в регионе" Лукашенко поблагодарил Леонида Кучму за "предпринятые значительные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе".



Кучма входит в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.