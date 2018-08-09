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Дата распечатки: 09.08.2018 08:55
 
09.08.2018 08:34 Политика

Лукашенко уверен в значительном потенциале сотрудничества с Сингапуром

Минск, 9 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем.

"Глава государства выразил уверенность в наличии значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Сингапуром в разных сферах. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов", — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
БелаПАН.

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