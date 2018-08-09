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Дата распечатки: 09.08.2018 11:57
 
09.08.2018 11:22 Общество

Свидетелей по делу профсоюза РЭП, заявлявших о давлении следователей, увезли на допрос в прокуратуру

Минск, 9 августа. Свидетелей по делу профсоюза РЭП, которые заявили в суде о давлении на них во время следствия, около 8 часов утра 9 августа увезла милиция на допрос в прокуратуру, сообщил профсоюзный сайт praca-by.info.

"Ни у кого не было возможности даже вызвать адвоката или обратиться за другой защитой. Они успели только сообщить о визите сотрудников правоохранительных органов. Профсоюзу РЭП известно по крайней мере о трех задержанных. По информации профсоюза РЭП, один из свидетелей сначала отказался открывать дверь, на что милиция заявила, что будет ее ломать. Дверь пришлось открыть. Сейчас связи со свидетелями нет", — отмечается в сообщении.

Ранее суд поручил Генеральной прокуратуре провести проверку, происходило ли давление на свидетелей во время следствия, о чем они заявили во время судебного заседания. "Предположительно, основываясь на этом поручении судьи, свидетели находятся в Генеральной прокуратуре", — пишет сайт.
БелаПАН.

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