09.08.2018 11:50 Общество, Политика
В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной проведен обыск
Минск, 9 августа. В квартире главного редактора информационной компании БелаПАН Ирины Левшиной в рамках "дела БелТА" утром 9 августа был проведен обыск. Вскрыт системный блок ее компьютера.
Самой Левшиной дома нет. Скорее всего, после обыска ее отвезли на допрос в Следственный комитет.
Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен.
7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
Самой Левшиной дома нет. Скорее всего, после обыска ее отвезли на допрос в Следственный комитет.
Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен.
7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.