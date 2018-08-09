В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной проведен обыск

Минск, 9 августа. В квартире главного редактора информационной компании БелаПАН Ирины Левшиной в рамках "дела БелТА" утром 9 августа был проведен обыск. Вскрыт системный блок ее компьютера.



Самой Левшиной дома нет. Скорее всего, после обыска ее отвезли на допрос в Следственный комитет.



Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен.



7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.