Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 09.08.2018 13:30
 
09.08.2018 11:50 Общество, Политика

В квартире главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной проведен обыск

Минск, 9 августа. В квартире главного редактора информационной компании БелаПАН Ирины Левшиной в рамках "дела БелТА" утром 9 августа был проведен обыск. Вскрыт системный блок ее компьютера.

Самой Левшиной дома нет. Скорее всего, после обыска ее отвезли на допрос в Следственный комитет.

Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен.

7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
БелаПАН.

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