09.08.2018 12:13 Общество
Главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина задержана по "делу БелТА"
Минск, 9 августа. В Минске задержана главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.
Информацию подтвердил Следственный комитет. В СК отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".
"С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.
Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.
По информации БелаПАН, в СК будет проведен допрос Левшиной, к ней едет адвокат.
7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
"С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.
Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.
По информации БелаПАН, в СК будет проведен допрос Левшиной, к ней едет адвокат.
7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.