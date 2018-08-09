Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/09/968039/
Дата распечатки: 09.08.2018 13:30
 
09.08.2018 12:13 Общество

Главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина задержана по "делу БелТА"

Минск, 9 августа. В Минске задержана главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.
Информацию подтвердил Следственный комитет. В СК отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".

"С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.

По информации БелаПАН, в СК будет проведен допрос Левшиной, к ней едет адвокат.

7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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