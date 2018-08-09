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Дата распечатки: 09.08.2018 13:33
 
09.08.2018 13:15 Экономика, Финансы

Доллар и евро резко подорожали на торгах БВФБ на фоне обвала российского рубля

Минск, 9 августа. 9 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на фоне резкого удешевления российского рубля вслед за новостями о подготовке новых санкций США в отношении России.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0380 рубля (1,63%) и составил 2,3707 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0336 рубля (1,67%) до 2,0446 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0587 рубля (1,86%) и составил 3,0962 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Он стал стремительно падать 8 августа, когда США объявили о новом пакете санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа. Тем временем стоимость барреля нефти марки Brent за минувшие сутки рухнула на 3,4 доллара до 72 долларов.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 2,6906 рубля и составил 66,2856 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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