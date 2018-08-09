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Дата распечатки: 09.08.2018 15:01
 
09.08.2018 14:17 Общество, Экономика

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении денег ОАО "Бабушкина крынка"

Минск, 9 августа. Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО "Бабушкина крынка", сообщил Следственный комитет.

Следствие установило, что главный инженер предприятия, действуя вместе с супругой и 30-летним знакомым, запрещал подчиненным приобретать товары у организаций, с которыми общество ранее сотрудничало. Вместо этого подчиненных обязывали закупать товары по необоснованно завышенным ценам у подконтрольных участникам преступной группы организаций, которые были созданы исключительно для хищения средств "Бабушкиной крынки". В результате преступной деятельности с октября 2013 года по февраль 2017 года группа завладела более чем 416 тыс. рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье Уголовного кодекса "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Дело передано прокурору для направления в суд.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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