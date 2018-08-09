Корреспондента БелаПАН Татьяну Коровенкову допросили в СК в присутствии адвоката

Минск, 9 августа. Корреспондента информационной компании БелаПАН Татьяну Коровенкову 9 августа допросили в Следственном комитете в присутствии ее адвоката, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий со ссылкой на ее защитника.



Допрос длился с 11.00 до 13.40. Завтра у Коровенковой в 11.10 истекает срок 72-часового задержания, однако на этот день запланировано следующее следственное действие.



"Татьяна чувствует себя хорошо, немного жалуется на повышенное давление. Держится бодро, настроение боевое", — сказал Горецкий.



Коровенкову задержали 7 августа в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации — так называемого дела БелТА.



9 августа в его рамках также задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.