В июле национальный аэропорт Минск обслужил на 9,2% больше вылетов, чем годом ранее





РУП "Национальный аэропорт Минск" — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания "Белавиа", а также грузовые авиаперевозчики. Аэропорт был введен в эксплуатацию более 30 лет назад и является основным воздушным портом страны, через который выполняется до 97% пассажирских и грузовых авиаперевозок.



В 2016 году аэропорт получил статус хаба благодаря транзитным перевозкам между Россией и Украиной, прямое авиасообщение между которыми в настоящее время не осуществляется.



Минск, 9 августа. В июле 2018 года национальный аэропорт Минск обслужил 2.610 самолето-вылетов, сообщает сайт авиапредприятия. Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.За июль аэропорт обслужил 534.622 пассажира, прирост пассажиропотока составил 7,8%.Всего за семь месяцев текущего года аэропорт обслужил 2 млн 483 тыс. 912 пассажиров (прирост 8,5%) и 14 тыс. 749 самолето-вылетов (прирост 6,4%).