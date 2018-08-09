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Дата распечатки: 09.08.2018 18:28
 
09.08.2018 17:05 Экономика

В июле национальный аэропорт Минск обслужил на 9,2% больше вылетов, чем годом ранее

Минск, 9 августа. В июле 2018 года национальный аэропорт Минск обслужил 2.610 самолето-вылетов, сообщает сайт авиапредприятия. Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За июль аэропорт обслужил 534.622 пассажира, прирост пассажиропотока составил 7,8%.

Всего за семь месяцев текущего года аэропорт обслужил 2 млн 483 тыс. 912 пассажиров (прирост 8,5%) и 14 тыс. 749 самолето-вылетов (прирост 6,4%).

РУП "Национальный аэропорт Минск" — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания "Белавиа", а также грузовые авиаперевозчики. Аэропорт был введен в эксплуатацию более 30 лет назад и является основным воздушным портом страны, через который выполняется до 97% пассажирских и грузовых авиаперевозок.

В 2016 году аэропорт получил статус хаба благодаря транзитным перевозкам между Россией и Украиной, прямое авиасообщение между которыми в настоящее время не осуществляется.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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