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Дата распечатки: 09.08.2018 16:34
 
09.08.2018 15:40 Общество, Политика

После двух суток задержания отпустили редакторов tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину

Минск, 9 августа. Следственный комитет отпустил редактора tut.by Галину Уласик после двух суток ее содержания в ИВС на Окрестина по "делу БелТА".

Ее встречали дочь, коллеги, друзья.

Галина Уласик сообщила, что находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.

В ИВС с Уласик обращались корректно. В частности интересовались состоянием здоровья. Она была в пятиместной камере, но с ней вместе находились только еще две женщины.

Галина Уласик рассказала некоторые подробности своего задержания. По ее словам, в шесть утра 7 августа к ней в дверь позвонил милиционер и сказал, что пришел по поводу кражи в подъезде. Когда она открыла дверь, в квартиру вошли не менее семи человек. Обыск продолжался два часа, после чего ее увезли в СК.

Адвокат еще одного редактора tut.by Анны Калтыгиной сообщила БелаПАН, что ее подзащитную отпустили из ИВС на Окрестина.
БелаПАН

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