После двух суток задержания отпустили редакторов tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину

Минск, 9 августа. Следственный комитет отпустил редактора tut.by Галину Уласик после двух суток ее содержания в ИВС на Окрестина по "делу БелТА".



Ее встречали дочь, коллеги, друзья.



Галина Уласик сообщила, что находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.



В ИВС с Уласик обращались корректно. В частности интересовались состоянием здоровья. Она была в пятиместной камере, но с ней вместе находились только еще две женщины.



Галина Уласик рассказала некоторые подробности своего задержания. По ее словам, в шесть утра 7 августа к ней в дверь позвонил милиционер и сказал, что пришел по поводу кражи в подъезде. Когда она открыла дверь, в квартиру вошли не менее семи человек. Обыск продолжался два часа, после чего ее увезли в СК.



Адвокат еще одного редактора tut.by Анны Калтыгиной сообщила БелаПАН, что ее подзащитную отпустили из ИВС на Окрестина.