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Дата распечатки: 09.08.2018 20:03
 
09.08.2018 19:08 Общество

За первое полугодие таможенные органы Беларуси подписали с разными странами 11 международных документов

Минск, 9 августа. Таможенные органы Беларуси в первом полугодии 2018 года подписали 11 международных соглашений и меморандумов.

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК), международные соглашения по различным направлениям таможенного дела заключены, в частности, с таможенными службами Вьетнама, Грузии, Китая, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии и других стран.

Установлены "договорные отношения в сфере таможенного дела" с Великобританией, Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Положения документов определяют основные принципы и формы сотрудничества в области административного содействия, подготовки кадров, взаимодействия в предотвращении таможенных правонарушений, а также при проведении международных спортивных мероприятий, сообщает ГТК.

Практическая реализация достигнутых договоренностей будет способствовать укреплению дальнейшего диалога в таможенной сфере с зарубежными партнерами, говорится в сообщении ведомства.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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