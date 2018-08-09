За первое полугодие таможенные органы Беларуси подписали с разными странами 11 международных документов

Минск, 9 августа. Таможенные органы Беларуси в первом полугодии 2018 года подписали 11 международных соглашений и меморандумов.



Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК), международные соглашения по различным направлениям таможенного дела заключены, в частности, с таможенными службами Вьетнама, Грузии, Китая, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии и других стран.



Установлены "договорные отношения в сфере таможенного дела" с Великобританией, Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами.



Положения документов определяют основные принципы и формы сотрудничества в области административного содействия, подготовки кадров, взаимодействия в предотвращении таможенных правонарушений, а также при проведении международных спортивных мероприятий, сообщает ГТК.



Практическая реализация достигнутых договоренностей будет способствовать укреплению дальнейшего диалога в таможенной сфере с зарубежными партнерами, говорится в сообщении ведомства.