В СК продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной

Минск, 9 августа. Не менее пяти часов в Следственном комитете продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. На допросе присутствует ее адвокат.



Левшина задержана сегодня утром. В СК отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".



"С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.



Связь с Ириной Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.



7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. В этот же день прошел обыск в редакции БелаПАН, который длился не менее семи часов, в Следственном комитете был проведен допрос редактора БелаПАН Андрея Середы.