"Репортеры без границ" возмущены задержаниями журналистов в Беларуси

Минск, 9 августа. Международная организация "Репортеры без границ" возмущены задержаниями сотрудников независимых СМИ в Беларуси.



Как отмечается в заявлении организации, 7 августа в редакциях информационной компании БелаПАН и портала Tut.by, а также в квартирах журналистов проведены обыски, не менее десяти журналистов доставлены в Следственный комитет для допросов. Большинство из них до сих пор находится в изоляторе временного содержания, в том числе минский корреспондент "Немецкой волны" (Deutsche Welle) Павел Быковский. 8 августа в его квартире прошел обыск, конфисковано оборудование.



Также "Репортеры без границ" напоминают, что сегодня задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, в квартире которой также прошел обыск.



"Обыски и аресты — очевидная попытка запугать независимых журналистов", — заявил председатель правления организации Михаэль Редиске. Он призвал белорусские власти "немедленно освободить всех взятых под стражу журналистов".



Организация напоминает, что в рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 155-е место из 180 государств.