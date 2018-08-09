После допроса в СК главного редактора БелаПАН Ирину Левшину увезли в ИВС

Минск, 9 августа. После многочасового допроса в Следственном комитете главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину увезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина. Об этом сообщил ее адвокат.

Ранее Следственный комитет подтвердил, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА"."С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.



Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.



7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.