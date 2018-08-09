09.08.2018 19:20 Общество, Политика
После допроса в СК главного редактора БелаПАН Ирину Левшину увезли в ИВС
Минск, 9 августа. После многочасового допроса в Следственном комитете главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину увезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина. Об этом сообщил ее адвокат.
Ранее Следственный комитет подтвердил, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА"."С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.
Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.
7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.
7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.