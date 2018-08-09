Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 09.08.2018 21:46
 
09.08.2018 19:57 Политика

После допроса в СК главного редактора БелаПАН Ирину Левшину увезли в ИВС (дополнено)

Минск, 9 августа. После многочасового допроса в Следственном комитете главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину увезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Как сообщил ее адвокат Сергей Зикрацкий, журналистка задержана на 72 часа в качестве подозреваемой по "делу БелТА". Ее допрос официально продолжался четыре часа.

Ранее Следственный комитет подтвердил, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА". "С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон был отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.

7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
БелаПАН.

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