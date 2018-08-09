Нацбанк оптимизирует процедуру продления сроков завершения внешнеторговых операций

Минск, 9 августа. Национальный банк Беларуси постановлением правления от 1 августа 2018 года № 348 "О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля 2009 г. № 52" утвердил в новой редакции Инструкцию о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций.







Как пояснили в управлении информации Нацбанка, данное решение принято в целях оптимизации процедуры продления сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций субъектов хозяйствования. В частности, в новой редакции инструкции установлена примерная форма заявления субъекта хозяйствования на продление сроков завершения внешнеторговых операций (внесения изменений в разрешение), использование которой будет способствовать упрощению подготовки информации субъектами хозяйствования и ускорению процесса рассмотрения заявлений.







Также оптимизирован перечень документов, прилагаемых к заявлению, определен порядок направления обращений и иной информации с использованием электронных каналов связи. Кроме того, в соответствии с новой инструкцией субъектам хозяйствования необходимо обращаться за получением разрешений на продление сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций на срок до одного года (при экспорте, если сроки завершения внешнеторговых операций превышают установленные законодательством не более чем на 185 дней, при импорте — не более чем на 275 дней) в главные управления Национального банка по областям исходя из места своей регистрации. Обращения о продлении сроков завершения внешнеторговых операций на период, более указанного, должны адресоваться заявителем в центральный аппарат Национального банка.







Постановление вступает в силу 10 августа 2018 года. Рассмотрение обращений субъектов хозяйствования, направленных в Национальный банк до вступления постановления в силу, будет осуществляться исходя из ранее установленного порядка, отмечает регулятор.