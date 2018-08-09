Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/09/968165/
Дата распечатки: 09.08.2018 21:46
 
09.08.2018 20:31 Экономика, Финансы

Нацбанк оптимизирует процедуру продления сроков завершения внешнеторговых операций

Минск, 9 августа. Национальный банк Беларуси постановлением правления от 1 августа 2018 года № 348 "О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля 2009 г. № 52" утвердил в новой редакции Инструкцию о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций.

Как пояснили в управлении информации Нацбанка, данное решение принято в целях оптимизации процедуры продления сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций субъектов хозяйствования. В частности, в новой редакции инструкции установлена примерная форма заявления субъекта хозяйствования на продление сроков завершения внешнеторговых операций (внесения изменений в разрешение), использование которой будет способствовать упрощению подготовки информации субъектами хозяйствования и ускорению процесса рассмотрения заявлений.

Также оптимизирован перечень документов, прилагаемых к заявлению, определен порядок направления обращений и иной информации с использованием электронных каналов связи. Кроме того, в соответствии с новой инструкцией субъектам хозяйствования необходимо обращаться за получением разрешений на продление сроков экспортных и импортных внешнеторговых операций на срок до одного года (при экспорте, если сроки завершения внешнеторговых операций превышают установленные законодательством не более чем на 185 дней, при импорте — не более чем на 275 дней) в главные управления Национального банка по областям исходя из места своей регистрации. Обращения о продлении сроков завершения внешнеторговых операций на период, более указанного, должны адресоваться заявителем в центральный аппарат Национального банка.

Постановление вступает в силу 10 августа 2018 года. Рассмотрение обращений субъектов хозяйствования, направленных в Национальный банк до вступления постановления в силу, будет осуществляться исходя из ранее установленного порядка, отмечает регулятор.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 09 Август 2018, 21:46
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск