Минское "Динамо" крупно выигрывает у "Зенита" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА

Минск, 9 августа. Минское "Динамо" с крупным счетом 3:0 выигрывает у российского "Зенита" после первого тайма первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.



Мячи забили Урош Николич (12-я минута), Владимир Хващинский (32-я) и Нино Галович (41-я).



Состав хозяев: Горбунов, Швецов, Галович (капитан), Яхая, Николич, Роша, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун. В запасе: Игнатович, Капленко, Соловей, Гаврилович, Макась, Гуренко, Наваловски. Предупреждение получил Бегунов (34).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 10:3 в пользу хозяев, из них в створ ворот — 3:0, угловые удары — 2:1, офсайды — 1:0, штрафные удары — 6:6.



В параллельно проходящем в Никосии матче кипрского "Аполлона" и брестского "Динамо" нулевая ничья.



Ответные поединки пройдут 16 августа в Санкт-Петербурге и Бресте. В случае выхода в плей-офф квалификации ЛЕ минское "Динамо" встретится с победителем пары "Хиберниан" (Шотландия) — "Мольде" (Норвегия), брестское — с победителем пары "Витесс" (Голландия) — "Базель" (Швейцария).