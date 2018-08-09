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Дата распечатки: 09.08.2018 23:28
 
09.08.2018 21:58 Спорт

В первых матчах 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минское "Динамо" разгромило "Зенит" — 4:0, а брестское с таким же счетом проиграло "Аполлону"

Минск, 9 августа. Минское "Динамо" с крупным счетом 4:0 выиграло у российского "Зенита" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Мячи забили Урош Николич (12-я и 67-я минуты), Владимир Хващинский (32-я) и Нино Галович (41-я).

Состав хозяев: Горбунов, Швецов, Галович (капитан), Яхая, Николич (Макась, 79), Роша, Иванов (Гуренко, 83), Бегунов, Хващинский (Капленко, 61), Шитов, Корзун. В запасе: Игнатович, Соловей, Гаврилович, Наваловски. Предупреждения получили Бегунов (34), Швецов (88) и Шитов (90+3).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 12:9 в пользу хозяев (первый тайм — 10:3), из них в створ ворот — 4:2 (3:0), угловые удары — 2:8 (2:1), офсайды — 1:1 (1:0), штрафные удары — 11:19 (6:6).

В параллельно проходившем в Никосии матче кипрского "Аполлона" и брестского "Динамо" победу одержали хозяева — 4:0 (Селая, 46, 58, Маркович, 87, Веретило, 90+2, в свои ворота).

Состав "Динамо": Гутор, Кики, Нойок, Фамейе (Кривец, 83), Веретило, Залесский, Нехайчик (капитан), Филипович (Савицкий, 59), Юзепчук, Феррейра, Осучукву (Хобленко, 46). В запасе: Денисенко, Павлюченко, Бабаво, Медведь. Предупреждения получили Филипович (3), Веретило (4), Фамейе (37), Залесский (55, 66) и Кики (87). Удален Залесский (66).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 4:18 в пользу хозяев, из них в створ ворот — 1:9, угловые удары — 1:, офсайды — 0:4, штрафные удары — 10:21.

Ответные поединки пройдут 16 августа в Санкт-Петербурге и Бресте. В случае выхода в плей-офф квалификации ЛЕ минское "Динамо" встретится с победителем пары "Хиберниан" (Шотландия) — "Мольде" (Норвегия), брестское — с победителем пары "Витесс" (Голландия) — "Базель" (Швейцария).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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