Обзор основных событий 9 августа 2018 года

Минск, 9 августа. В качестве подозреваемой по "делу БелТА" задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. Ее адвокат Сергей Зикрацкий сообщил, что журналистка задержана на 72 часа после многочасового допроса. Ранее Следственный комитет подтвердил, что Левшина задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА". "С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович. Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон был отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.



Корреспондента БелаПАН Татьяну Коровенкову допросили в Следственном комитете в присутствии ее адвоката. Как сообщил пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий со ссылкой на ее защитника, допрос длился с 11.00 до 13.40. 10 августа в 11.10 у Коровенковой истекает срок 72-часового задержания, однако на этот день запланировано следующее следственное действие."Татьяна чувствует себя хорошо, немного жалуется на повышенное давление. Держится бодро, настроение боевое", — сказал Горецкий. Коровенкову задержали 7 августа в рамках так называемого дела БелТА.



Соединенные Штаты Америки обеспокоены задержаниями журналистов в Беларуси и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе, говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства США в Беларуси. "Мы ценим свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления. Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси. Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы", — отмечается в документе. Соединенные Штаты "продолжат отслеживать ситуацию". "Мы присоединяемся к призывам к правительству Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить гражданам право на свободу слова и свободу СМИ", — подчеркивается в заявлении.



Международная организация "Репортеры без границ" выступила с заявлением, в котором выразила возмущение задержаниями сотрудников независимых СМИ в Беларуси. "Обыски и аресты — очевидная попытка запугать независимых журналистов", — заявил председатель правления организации Михаэль Редиске. Он призвал белорусские власти "немедленно освободить всех взятых под стражу журналистов". Организация напомнила, что в рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 155-е место из 180 государств.



На свободу отпущены главный редактор портала tut.by Марина Золотова и ряд других задержанных по "делу БелТА". Как сообщает Следственный комитет, в ходе проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома "Белорусская наука", редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа", подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса. "Кроме того, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица). Главный редактор ООО "ТутБай Медиа" признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу", — отметили в СК. Как подчеркивают в ведомстве, "учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой". Также после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу, уточнили в СК. Также отпущен редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Расследование уголовного дела продолжается. Однако в СК подчеркнули, что "комплекс неотложных следственных действий проведен".



Министерство финансов Беларуси готовит проект республиканского бюджета на 2019 год с профицитом, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. "Бюджет сохранится с профицитом, поскольку мы сохраняем бюджетное правило, и часть получаемых доходов, в первую очередь это доходы от ввозных таможенных пошлин, будет направляться целевым образом на погашение государственного долга. Мы этот механизм сохраняем, поэтому профицит будет", — отметил Кийко. Вместе с тем, по его словам, в проекте бюджета закладывается, что его доходы в 2019 году будут иметь отрицательные темпы и составят 98,3%, то есть снизятся на 1,7%. "То есть профицит мы сохраняем с учетом того, что достаточно жестко подходим к планированию расходной части", — обратил внимание замглавы Минфина. Потери белорусского бюджета в 2019 году, связанные с реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли России, Минфин оценивает в 600 млн рублей. Он подчеркнул, что сокращение расходов бюджета на следующий год "является вынужденной мерой, так как тема погашения государственного долга для страны остается достаточно серьезной".



Кийко также сообщил, что Беларусь начинает переговоры с российской стороной по вопросу последствий налогового маневра в нефтяной отрасли России. "Мы входим в консультации с российской стороной по вопросу последствий для экономики Беларуси налогового маневра в России. Мы эту ситуацию рассматриваем, если все оставить как есть, как невозможность функционирования единого рынка нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза", — заявил чиновник, отвечая на вопросы БелаПАН. Он отметил, что, реализуя налоговый маневр, Россия вводит новый механизм субсидирования собственных переработчиков нефти (отрицательный акциз), "для введения которого у нас источников нет"."Если мы будем функционировать в рамках налогового маневра, а наши партнеры, конкуренты (российские НПЗ. — БелаПАН.) будут пользоваться субсидиями, то у нас сложится непропорциональный рынок топлива. У нас в этом случае стоимость топлива намного будет превышать стоимость топлива в России", — предположил замминистра финансов. В условиях открытой границы с Россией, добавил он, "это приведет к неконкурентным условиям" работы белорусских НПЗ.