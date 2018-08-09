Задержанный журналист Павел Быковский будет допрошен в Следственном комитете 10 августа

Минск, 9 августа. Задержанный по "делу БелТА" корреспондент радиостанции "Немецкая волна" Павел Быковский будет допрошен в Следственном комитете 10 августа. Это следует из сообщения его супруги, размещенного в социальной сети "Фейсбук" поздно вечером 9 августа.



"Нет. Павлюка сегодня не отпустят. Это уже точно. Чтобы раздобыть эту простую информацию, потребовалось не менее 8 звонков, — написала Ольга Быковская со ссылкой на адвоката. — Завтра будут проводить следственные действия — проще говоря, допрос. Я лично буду ждать освобождения после него. Это следует из предыдущих действий СК. Ну а если нет, то в субботу в 15.30 возле ИВС на Окрестина".



Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок истекает в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.



"Немецкая волна" обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. В защиту журналистов высказался МИД Германии.



В заключении остаются также международный обозреватель информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова (с 7 августа) и ее главный редактор Ирина Левшина (с 9 августа).