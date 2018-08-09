Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/09/968196/
Дата распечатки: 10.08.2018 01:11
 
09.08.2018 23:24 Общество, Политика

Задержанный журналист Павел Быковский будет допрошен в Следственном комитете 10 августа

Минск, 9 августа. Задержанный по "делу БелТА" корреспондент радиостанции "Немецкая волна" Павел Быковский будет допрошен в Следственном комитете 10 августа. Это следует из сообщения его супруги, размещенного в социальной сети "Фейсбук" поздно вечером 9 августа.

"Нет. Павлюка сегодня не отпустят. Это уже точно. Чтобы раздобыть эту простую информацию, потребовалось не менее 8 звонков, — написала Ольга Быковская со ссылкой на адвоката. — Завтра будут проводить следственные действия — проще говоря, допрос. Я лично буду ждать освобождения после него. Это следует из предыдущих действий СК. Ну а если нет, то в субботу в 15.30 возле ИВС на Окрестина".

Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок истекает в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.

"Немецкая волна" обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. В защиту журналистов высказался МИД Германии.

В заключении остаются также международный обозреватель информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова (с 7 августа) и ее главный редактор Ирина Левшина (с 9 августа).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 10 Август 2018, 01:11
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск