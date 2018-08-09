Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства осудила преследования журналистов в связи с "делом БелТА"

Минск, 9 августа. Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства считает последние события, связанные с "делом БелТА", грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ. Об этом говорится в заявлении организаций — участниц платформы, опубликованном 9 августа на сайте Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).



Авторы заявления солидаризируются с ранее опубликованным заявлением БАЖ, закрытого властями правозащитного центра "Вясна", Белорусского ПЕН-центра и Офиса по правам людей с инвалидностью. "Мы считаем последние события грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ", — подчеркивают они.



В заявлении обращено внимание на "явно чрезмерные действия правоохранительных органов относительно выдвигаемых журналистам обвинений". "Задержание на трое суток журналистов, которые не представляют общественной опасности, является избыточной следственной мерой. Особую тревогу вызывает начавшаяся в государственных СМИ кампания по очернению репутации СМИ и журналистов, в отношении которых проводится следствие, в том числе с демонстрацией якобы материалов следствия, что является недопустимым для любой страны, которая уважает презумпцию невиновности и верховенство права", — говорится в заявлении.



Расследование уголовных дел, отмечают авторы заявления, не должно влиять на свободу журналистов и профессиональную деятельность СМИ.



"Тем большую озабоченность характер ведения следствия вызывает на фоне систематических нарушений права на распространение информации и запугивания журналистов через преследование основателя БелаПАН Александра Липая и целого ряда журналистов телеканала "Белсат", — говорится в заявлении.



Организации — участницы Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества ВП призывают власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных журналистов. Они также призывают международную общественность, профессиональные журналистские и правозащитные ассоциации, дипломатов и политиков обратить внимание на данную ситуацию, дать ей соответствующую оценку и поддержать действия по защите свободы слова в Беларуси.



7 августа Следственный комитет распространил информацию о возбуждении дела по ч. 2 арт. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). За прошедшие два дня обыски были проведены в офисах ряда белорусских СМИ: БелаПАН, tut.by , газеты "Культура", realt.by . Десятки журналистов допрошены в Следственном комитете, у многих из них дома прошли обыски, изъята компьютерная техника, телефоны. По состоянию на вечер 8 августа журналисты Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Анна Ермаченок, Павлюк Быковский и Алексей Жуков были задержаны на трое суток. 9 августа, после двух суток нахождения в ИВС, отпущена Галина Уласик. Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина задержана утром 9 августа после обыска в ее квартире.



Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества ВП основана в июле 2010 года, объединяет более 80 организаций и инициатив различных сфер деятельности.