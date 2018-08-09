Вышла на свободу редактор tut.by Галина Уласик

Следственный комитет отпустил выпускающего редактора tut.by Галину Уласик. Журналистка провела двое суток в ИВС на Окрестина.



Уласик сообщила, что она находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.