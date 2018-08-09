09.08.2018 16:23 Фото
Вышла на свободу редактор tut.by Галина Уласик
Следственный комитет отпустил выпускающего редактора tut.by Галину Уласик. Журналистка провела двое суток в ИВС на Окрестина.
Уласик сообщила, что она находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.
Уласик сообщила, что она находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.