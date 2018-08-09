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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/09/media_ulasik/
Дата распечатки: 09.08.2018 18:28
 
09.08.2018 16:23 Фото

Вышла на свободу редактор tut.by Галина Уласик

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Следственный комитет отпустил выпускающего редактора tut.by Галину Уласик. Журналистка провела двое суток в ИВС на Окрестина.

Уласик сообщила, что она находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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