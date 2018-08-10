В январе—июле товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи вырос на 27%

Минск, 10 августа. В январе—июле сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), достигла 2,2 млрд долларов, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба БУТБ.



Отмечается, что самый весомый вклад в биржевой товарооборот внесла секция металлопродукции — 152 тыс. сделок на 822 млн рублей (на 30% больше). Почти 75% от этой суммы, или 615 млн, обеспечили поставки черных металлов и изделий из них на внутренний рынок. За тот же период на 16%, до 40 млн, вырос объем реализации цветных металлов и изделий из них. Аналогичные темпы роста продемонстрировала и электротехническая продукция, реализуемая внутри страны, с общей суммой сделок свыше 46 млн рублей. Еще более высокая положительная динамика зафиксирована по импорту угля — на 53% в стоимостном выражении, или 88 млн рублей в абсолютных цифрах. Вместе с тем на 3% до 7,8 млн рублей снизились продажи кокса через биржу, а экспортные поставки черных и цветных металлов, изделий из них, а также их лома и отходов оказались ниже прошлогоднего уровня на 1% и составили 26 млн рублей.



Сумма сделок с лесопродукцией с начала года увеличилась на 30% до 776 млн рублей. "Основным драйвером роста стали круглые лесоматериалы, закупаемые отечественными деревообработчиками, и пиломатериалы, поставляемые за рубеж", — отметили на бирже. Так, за семь месяцев на внутреннем рынке реализовано 5,4 млн куб. м круглого леса на сумму 309 млн рублей, что в натуральном выражении на 23% больше, чем в прошлом году, и на 33% — в стоимостном.



Что касается экспорта пиломатериалов, то его физический объем вырос на 29% до 985 тыс. куб. м, а стоимостной — на 77%, до 296 млн. Помимо этого, почти вдвое увеличилась реализация услуг по заготовке древесины — с 27 млн в январе—июле 2017 года до 51 млн в соответствующем периоде текущего года.



В свою очередь сумма контрактов по закупке бумажной продукции на внутреннем рынке выросла на 16%, достигнув 19 млн рублей. Повышенным спросом у иностранных покупателей по-прежнему пользовалась щепа, продажи которой в сравнении с январем—июлем минувшего года выросли более чем в 4 раза, преодолев отметку 78 млн рублей. Кроме того, наметился положительный тренд в экспорте топливных брикетов и гранул. Так, если в 2017 году данная продукция почти не продавалась, то в текущем году сумма реализации составила 5,8 млн, обеспечив рост в 578 раз.



По итогам семи месяцев 2018 года совокупный объем сделок с сельскохозяйственной продукцией достиг 369 млн рублей, прибавив 7% к аналогичному показателю прошлого года. При этом 43% от указанной суммы (на 161 млн), обеспечили продажи шротов и жмыхов масличных на внутренний рынок, в то время как злаковых и кормовых добавок реализовано на 85 млн (+14%). "Нельзя не отметить и значительный рост спроса на мясо внутри страны. Поставки данной продукции отечественным потребителям увеличились в 2,8 раза до 17 млн рублей. Впрочем, не менее активно шла реализация мяса и на внешний рынок, достигнув 11 млн рублей, или на 64% больше, чем в январе—июле 2017 года", — подчеркнула пресс-служба.



Положительная динамика наблюдалась и по ряду других экспортных товарных позиций. В частности, продажи продукции переработки масличных культур выросли в 8,3 раза до 10 млн, экспорт ржаной и пшеничной муки — в 6,6 раза до 4 млн, сыров сычужных и творога — в 10 раз до 22 млн. "Вместе с тем так и не восстановился рост экспортных показателей по сливочному маслу. В результате в стоимостном выражении продажи упали на 35% до 23 млн. Схожая ситуация была характерна и для поставок технического казеина за рубеж — минус 36% к аналогичному периоду 2017 года при общей сумме сделок 6,5 млн", — отметили в БУТБ.



"Безусловное первенство по темпам роста среди всех товарных секций стабильно сохраняет секция промышленных и потребительских товаров. С начала года здесь было совершено свыше 33 тыс. сделок на 214 млн BYN, что на 47% больше, чем годом ранее. Львиная доля продаж пришлась на строительные материалы, механизмы и оборудование, а также продукция легкой промышленности", — говорится в сообщении пресс-службы.



На 1 августа на БУТБ аккредитована 19.681 компания, включая 3.977 нерезидентов из 60 стран мира.