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Дата распечатки: 10.08.2018 06:18
 
10.08.2018 02:12 Спорт

Соболенко выиграла у второй ракетки мира Возняцки на открытом чемпионате Канады по теннису

Минск, 10 августа. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (39-е место в рейтинге ВТА) вышла в третий круг открытого чемпионата Канады с призовым фондом 2,82 млн долларов США.

В ночь на 10 августа в 1/16 финала она победила вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании со счетом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4), уступая в решающем сете 3:5 и отыграв три матч-пойнта. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

За попадание в четвертьфинал Соболенко будет соперничать с бельгийской Элизе Мертенс (15).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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