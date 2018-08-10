Минтруда: За год количество официальных безработных сократилось почти вдвое

Минск, 10 августа. На учете в качестве безработных на 1 августа 2018 года состояло 16,6 тыс. человек, на 46,9% (почти вдвое) меньше, чем на 1 августа 2017 года (31,2 тыс. человек), сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.



Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа текущего года составил 0,4% и по сравнению с 1 августа 2017 года снизился на 0,3 процентного пункта.



Напомним, по данным Белстата, фактическая безработица в Беларуси на конец марта составила 5,1% (260,6 тысячи). Это люди, которые не имели работы, но активно ее искали. В соответствии с международной методологией они классифицируются как безработные. При этом обследование о фактической безработице по методологии Международной организации труда Белстат проводит раз в квартал.



Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской, Гомельской и Могилевской областях составил 0,5%; в Гродненской и Минской областях — 0,4; Минске — 0,1%.

Нанимателями на 1 августа заявлены сведения о наличии 77 тыс. свободных рабочих мест, что на 40,7% больше, чем на 1 августа 2017 года. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,4% от общего числа вакансий против 57,5% на 1 августа 2017 года.



Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 августа 2018 года составил 0,2 безработного на одну вакансию (на 1 августа 2017 года — 0,6). При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,4 безработного на вакансию; Гомельской области— 0,3; Гродненской, Минской и Могилевской областях — 0,2; в Минске — 0,1 безработного на вакансию.



В январе—июле 2018 года за содействием в трудоустройстве обратилось 126,7 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 71,4 тыс. человек.



На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 95,2 тыс. человек, или 75,2% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 52,9 тыс. — безработные. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 4,1 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 23,2 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселено 94 семьи безработных.