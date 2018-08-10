Лукашенко поздравил легкоатлетку Эльвиру Герман с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы

Минск, 10 августа. Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Эльвиру Герман с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы 2018 года в Берлине, сообщает пресс-служба президента.



Герман принесла Беларуси 9 августа первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине. В финале бега на 100 м с барьерами 21-летняя спортсменка показала время 12,67 секунды и на 0,5 секунды опередила именитую соперницу Памелу Дуткевич из Германии (12,72), которая стала серебряной медалисткой. Бронза у другой титулованной оппонентки немки Синди Роледер (12,77).



"Эта прекрасная победа в соперничестве с атлетами мирового уровня принесла много положительных эмоций белорусским болельщикам", — говорится в поздравлении.



Официальный белорусский лидер убежден, что "благодаря трудолюбию, целеустремленности, великолепной технической подготовке Герман продолжит успешное становление во взрослом спорте, покоряя высшие ступени пьедесталов крупнейших соревнований".



Лукашенко пожелал всей белорусской команде "крепкого здоровья и новых побед".