Сегодня в СК вновь будет допрошена главный редактор БелаПАН Ирина Левшина

Минск, 10 августа. В Следственном комитете сегодня вновь будет допрошена главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщил ее адвокат.



Тем временем в СК в 11 часов начался допрос международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой, которая была отпущена накануне вечером.



Левшину задержали 9 августа. Она, как и Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — по так называемому делу БелТА.



Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала tut.by , в том числе главный редактор Марина Золотова, и газеты "Белорусы и рынок".



Помимо Ирины Левшиной задержанным остается корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (8 августа).