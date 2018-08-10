Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/10/968244/
Дата распечатки: 10.08.2018 14:51
 
10.08.2018 12:40 Общество, Политика

Сегодня в СК вновь будет допрошена главный редактор БелаПАН Ирина Левшина

Минск, 10 августа. В Следственном комитете сегодня вновь будет допрошена главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщил ее адвокат.

Тем временем в СК в 11 часов начался допрос международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой, которая была отпущена накануне вечером.

Левшину задержали 9 августа. Она, как и Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — по так называемому делу БелТА.

Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала tut.by, в том числе главный редактор Марина Золотова, и газеты "Белорусы и рынок".

Помимо Ирины Левшиной задержанным остается корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (8 августа).
Алексей Александров, БелаПАН.

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