Курс доллара на БВФБ преодолел отметку 2,05 рубля на фоне падения российского рубля

Минск, 10 августа. 10 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару на фоне резкого удешевления российского рубля вслед за новостями о подготовке новых санкций США в отношении России.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0169 рубля (0,71%) и составил 2,3538 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0111 рубля (0,54%) до 2,0557 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0213 рубля (0,69%) и составил 3,0749 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Он стал стремительно падать 8 августа, когда США объявили о новом пакете санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа.



На нефтяном рынке базовый сорт сократил до минимума внутридневные потери, и баррель Brent оценивается в 72 доллара.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 11.30 на 0,6219 рубля и составил 66,9075 рубля.