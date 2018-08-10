Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 10.08.2018 14:51
 
10.08.2018 13:29 Экономика, Финансы

Курс доллара на БВФБ преодолел отметку 2,05 рубля на фоне падения российского рубля

Минск, 10 августа. 10 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару на фоне резкого удешевления российского рубля вслед за новостями о подготовке новых санкций США в отношении России.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0169 рубля (0,71%) и составил 2,3538 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0111 рубля (0,54%) до 2,0557 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0213 рубля (0,69%) и составил 3,0749 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Он стал стремительно падать 8 августа, когда США объявили о новом пакете санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа.

На нефтяном рынке базовый сорт сократил до минимума внутридневные потери, и баррель Brent оценивается в 72 доллара.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 11.30 на 0,6219 рубля и составил 66,9075 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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