Татьяна Коровенкова остается в статусе подозреваемой по "делу БелТА"

Минск, 10 августа. Международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова остается в статусе подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации — так называемому делу БелТА. Об этом она сообщила БелаПАН после окончания трехчасового допроса в Следственном комитете.



Коровенкова поздно вечером 9 августа была отпущена на свободу под обязательство о явке. "Постановление об освобождении было подписано около 23 часов, и примерно в 23.20 меня отпустили. 10 августа в 11 часов я должна быть в Следственном комитете для продолжения допроса", — сообщила журналистка.



Утром 7 августа сотрудники Следственного комитета явились к Коровенковой в ее деревенский дом в Сморгонском районе Гродненской области, где она проводила отпуск. "Это было около 7 часов утра. Кто-то перепрыгнул через забор, и сначала я подумала, что это был сосед, с которым у меня недавно был конфликт. Как оказалось, это был один из оперативных сотрудников. После обыска, примерно в 11.10, мне объявили о статусе подозреваемой, и мы поехали в Минск. Я настаивала на своем праве сделать звонок, на что мне ответили, что я смогу это сделать после обыска. Однако и после обыска мне такую возможность не предоставили", — сказала обозреватель БелаПАН.



Ночи на 8 и 9 августа она провела в изоляторе временного содержания на Окрестина, от тюремной еды отказывалась из-за ее отвратительного запаха, поэтому ела только сухари и то, что было в передаче, полученной 8 августа от мамы и подруг.



В ходе первого допроса 7 августа Коровенкова отказалась от дачи показаний, поскольку не допустили ее адвоката, а предложили дежурного. 9 августа было два допроса. На первом она вновь отказалась отвечать — из-за плохого самочувствия, второй допрос состоялся в присутствии защитника, с которым у нее был заключен договор.



Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала TUT.by, в том числе главный редактор Марина Золотова, и газеты "Белорусы и рынок".



Тем временем в СК проходит допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. В заключении остается корреспондент "Немецкой волны" Павлюк Быковский (8 августа), его допрос в Следственном комитете должен состояться 10 августа.