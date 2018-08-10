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Дата распечатки: 10.08.2018 18:16
 
10.08.2018 16:35 Экономика, Политика

Россия приостанавливает выдачу кредитов Беларуси и намерена ограничить поставки газа и нефтепродуктов

Минск, 10 августа. Российская Федерация приостанавливает выдачу кредитов Беларуси и намерена ограничить поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении копии документов "Белнефтехима".
Белорусское правительство данную информацию не комментирует, сказал БелаПАН пресс-секретарь Совета министров Владислав Сычевич. В концерне "Белнефтехим" также отказались от комментариев.

10 августа агентство Рейтер сообщило о планах России ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь с четвертого квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета.

"Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправительственного соглашения заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, копией которой располагает Рейтер.

По этой причине "временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму перетаможки, а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до 1 миллиарда долларов".

В документе также отмечается, что Россия ждет компенсации за поставленные ранее в Беларусь нефтепродукты. "Возобновление дальнейшего сотрудничества... российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты", — отмечается в записке Рыбакова.

Программу о получении кредита на 2 млрд долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития белорусские власти подписали весной 2016 года. Кредит должен быть предоставлен в 2016—2018 годах семью траншами. Беларусь получила пять траншей на общую сумму 1,6 млрд долларов. Для получения оставшихся двух траншей власти должны реализовать комплекс мер в области макроэкономической политики. Ранее Министерство финансов рассчитывало получить последние транши евразийского кредита на 400 млн долларов в первом квартале 2018 года.

В 2017 году Беларусь и Россия также договорились о поставках нефти в объеме 24 млн тонн в год. "До 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну, а 6 млн тонн будут перетаможиваться — такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь", — рассказывал белорусский вице-премьер Владимир Семашко.
Александр Ярошевич, БелаПАН.

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