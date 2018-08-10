Потребительские цены в Беларуси в июле снизились на 0,2%, с начала года — выросли на 2,8%

Минск, 10 августа. На 0,2% снизились потребительские цены в Беларуси в июле. За семь месяцев инфляция составила 2,8%, сообщил Национальный статистический комитет.



Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле по сравнению с июнем составил 100,4%, с декабрем 2017 года — 102,5%.



Продовольственные товары подешевели в июле на 0,5%, за семь месяцев цены на них выросли на 1,9%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,02 и 2% соответственно, на услуги — на 0,3 и 5,5%.



В мае 2018 года потребительские цены снизились на 0,3%, июне — выросли на 0,4%.



Нацбанк ожидает по итогам года инфляцию ниже 6%.