Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину допрашивали в течение двух часов, она по-прежнему в СК

Минск, 10 августа. Допрос главного редактора информационной компании БелаПАН Ирины Левшиной в Следственном комитете завершился. Он длился два часа.



По информации адвоката, сегодня больше каких-либо процессуальных действий с Левшиной проводиться не должно. Вместе с тем она все еще находится в Следственном комитете, и повезут ли ее вновь в изолятор временного содержания, пока не ясно. Левшина остается в статусе подозреваемой и задержанной.



Левшину задержали 9 августа. Она, как и корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — так называемому делу БелТА.



Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала tut.by , в том числе главный редактор Марина Золотова, и газеты "Белорусы и рынок".



Помимо Ирины Левшиной задержанным остается корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (с 8 августа).