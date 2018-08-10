Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/10/968294/
Дата распечатки: 10.08.2018 18:16
 
10.08.2018 16:21 Общество, Политика

Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину допрашивали в течение двух часов, она по-прежнему в СК

Минск, 10 августа. Допрос главного редактора информационной компании БелаПАН Ирины Левшиной в Следственном комитете завершился. Он длился два часа.

По информации адвоката, сегодня больше каких-либо процессуальных действий с Левшиной проводиться не должно. Вместе с тем она все еще находится в Следственном комитете, и повезут ли ее вновь в изолятор временного содержания, пока не ясно. Левшина остается в статусе подозреваемой и задержанной.

Левшину задержали 9 августа. Она, как и корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — так называемому делу БелТА.

Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала tut.by, в том числе главный редактор Марина Золотова, и газеты "Белорусы и рынок".

Помимо Ирины Левшиной задержанным остается корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (с 8 августа).
Захар Щербаков, БелаПАН.

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