Журналист и медиаэксперт Павел Быковский отпущен из СК

Минск, 10 августа. Задержанный по "делу БелТА" корреспондент радиостанции "Немецкая волна" и медиаэксперт Павлюк Быковский 10 августа отпущен из Следственного комитета после допроса.



Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении.



Как сказал Быковский, его адвокат подал жалобу на факт задержания. "Я не могу пожаловаться на давление во время допросов. Ничего сверхъестественного. Условия содержания в ИВС были обычными для изолятора", — сказал журналист.



Его супруга Ольга Быковская рассказала журналистам, что Павлюк был задержан сразу после обыска дома 8 августа. Процедура проводилась "достаточно корректно", но основания ей "не совсем понятны". Быковская сообщила, что помимо техники мужа во время обыска также изъяли технику у нее и дочери журналиста, а также банковские карты. "Я планирую подготовить жалобу, чтобы мне и дочке вернули технику и карты", — сказала она.



Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок истекает в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.



"Немецкая волна" обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. В защиту журналистов высказался МИД Германии.