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Дата распечатки: 10.08.2018 18:16
 
10.08.2018 16:51 Общество, Политика

Журналист и медиаэксперт Павел Быковский отпущен из СК

Минск, 10 августа. Задержанный по "делу БелТА" корреспондент радиостанции "Немецкая волна" и медиаэксперт Павлюк Быковский 10 августа отпущен из Следственного комитета после допроса. 

Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении.

Как сказал Быковский, его адвокат подал жалобу на факт задержания. "Я не могу пожаловаться на давление во время допросов. Ничего сверхъестественного. Условия содержания в ИВС были обычными для изолятора", — сказал журналист.

Его супруга Ольга Быковская рассказала журналистам, что Павлюк был задержан сразу после обыска дома 8 августа. Процедура проводилась "достаточно корректно", но основания ей "не совсем понятны". Быковская сообщила, что помимо техники мужа во время обыска также изъяли технику у нее и дочери журналиста, а также банковские карты. "Я планирую подготовить жалобу, чтобы мне и дочке вернули технику и карты", — сказала она.

Быковский был задержан 8 августа на 72 часа. Этот срок истекает в субботу, 11 августа. Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.

"Немецкая волна" обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. В защиту журналистов высказался МИД Германии.
Захар Щербаков, БелаПАН.

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