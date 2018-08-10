Европейские "зеленые" выступают в поддержку белорусских журналистов

Минск, 10 августа. Европейская зеленая партия выступила в поддержку задержанных 7—9 августа белорусских журналистов.



В социальных сетях организации появился баннер с хэштэгом "Свобода прессы" и призывом к солидарности с задержанными в Беларуси журналистами.



"Мы поддерживаем позицию Белорусской партии "Зеленые" и решительно осуждаем давление на прессу, происходящее сейчас в Беларуси. Мы требуем немедленного освобождения задержанных журналистов, уважения свободы прессы и прозрачного расследования дела", — говорится в заявлении.



Европейская зеленая партия (Еврозеленые) — политическая партия, которая действует как федерация политических партий, поддерживающих "зеленую политику" по всей Европе. Белорусская партия "Зеленые" входит в Европейскую зеленую партию в качестве наблюдателя.



Задержания журналистов по "делу БелТА", возбужденному согласно ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации), начались 7 августа.



Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала tut.by и газеты "Белорусы и рынок", а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.



Вечером 10 августа на свободу вышли главный редактор БелаПАН Ирина Левшина (задержана 9 августа) и корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (8 августа).