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Дата распечатки: 10.08.2018 23:18
 
10.08.2018 21:35 Спорт

Лукашенко о победе минского "Динамо" над "Зенитом": Молодцы, не осквернили стадион, который мы заново построили

Минск, 10 августа. Победа "Динамо-Минска" над санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит" — это праздник для всей страны, заявил Александр Лукашенко, отвечая 10 августа на вопросы работников ОАО "Гомсельмаш". Сюжет об этом был показан в выпуске новостей телеканала СТВ.

Минское "Динамо" 9 августа со счетом 4:0 выиграло на своем поле у российского "Зенита" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

"То, что сотворили вчера минчане, — они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это клуб газпромовский, главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда везло. А везет сильнейшим", — сказал Лукашенко.

"Но, тем не менее, я вчера поблагодарил и команду, и тренеров. Молодцы, они просто молодцы! Они подарили праздник всей стране. Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории", — отметил глава государства.

"Поэтому очень хорошие впечатления. Не осквернили стадион "Динамо", который мы заново построили к II Европейским играм", — заявил Лукашенко.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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