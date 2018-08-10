Лукашенко поручил запустить масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники

Минск, 10 августа. Александр Лукашенко 10 августа в ходе посещения ОАО "Гомсельмаш" поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники, сообщает пресс-служба президента.



По словам главы государства, в первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных "грандов", как МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаш". Он, в частности, обратил внимание, что приведение в порядок параллельно с определенной модернизацией старой техники, которая была бы востребована не только в Беларуси, но и в сопредельных странах — России, Украине, могло бы стать полноценным дополнительным направлением работы ОАО "Гомсельмаш". С другой стороны, это было бы выгодно и самим сельхозорганизациям, которые могли бы вернуть в оборот старую неиспользуемую технику за треть или половину стоимости новой.



Как оказалось, "Гомсельмаш" уже работает в этом направлении, однако пока только в рамках региона. "Нам надо эту программу закрутить в масштабах всей страны", — сказал Лукашенко. Он поручил за зиму проработать соответствующие вопросы и 1 января начинать практическую реализацию задачи.



Во время посещения предприятия Лукашенко представили комбайн-новинку на газомоторном топливе.



Как было доложено, новая техника несколько дороже в сравнении с традиционными аналогами, однако позволяет значительно экономить на стоимости топлива. В среднем это около половины затрат по данной расходной статье. Разработчики считают, что новый комбайн может быть широко востребован на российском рынке. Кроме того, он более экологичен. Главу государства заверили, что все вопросы безопасности эксплуатации решены на 100%.



Лукашенко заинтересовался новинкой и поручил к следующей уборочной кампании изготовить несколько таких комбайнов, чтобы опробовать их в одном из хозяйств. "В будущем году мы им поставим эти комбайны, заправщик дадим и увидим. Нам надо самим здесь убедиться, если это такая экономия", — сказал он. Глава государства намерен в следующую уборочную кампанию лично приехать и посмотреть на результаты эксперимента.



Он также отметил, что является активным сторонником развития техники на электродвигателях, однако в отношении комбайнов это пока еще достаточно далекая перспектива, потому использование газа в качестве топлива могло бы стать хорошей альтернативой с экономической точки зрения.