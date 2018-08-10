10.08.2018 22:36 Политика, Общество, Экономика
Обзор важнейших событий 10 августа 2018 года
Минск, 10 августа. Международный обозреватель информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова отпущена на свободу под обязательство о явке. "Постановление об освобождении было подписано около 23 часов 9 августа, и примерно в 23.20 меня отпустили. 10 августа в 11 часов я должна быть в Следственном комитете для продолжения допроса", — сообщила БелаПАН Коровенкова, которая находится в статусе подозреваемой по "делу БелТА", возбужденному по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Журналистка дала подписку о неразглашении тайны следствия. Ночи на 8 и 9 августа она провела в изоляторе временного содержания в переулке Окрестина.
Задержанного по "делу БелТА" корреспондента радиостанции "Немецкая волна" и медиаэксперта Павла Быковского отпустили из Следственного комитета после допроса. Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении. Как сказал Быковский, его адвокат подал жалобу на факт задержания. "Я не могу пожаловаться на давление во время допросов. Ничего сверхъестественного. Условия содержания в ИВС были обычными для изолятора", — сказал журналист. Его супруга Ольга Быковская рассказала, что Павлюк был задержан сразу после обыска дома 8 августа. Процедура проводилась "достаточно корректно", но основания ей "не совсем понятны". Быковская сообщила, что помимо техники мужа во время обыска также изъяли технику у нее и дочери журналиста и банковские карты. "Я планирую подготовить жалобу, чтобы мне и дочке вернули технику и карты", — сказала она.
Главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину, задержанную 9 августа, также отпустили на свободу сегодня вечером. Она, как и корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — так называемому делу БелТА. Левшину допросили в Следственном комитете в течение двух часов, она дала подписку о неразглашении. По ее словам, к ней корректно относились в изоляторах временного содержания Фрунзенского РУВД и на Окрестина. Жалоб на условия содержания у нее нет. "Как мне сказали, меня поместили в лучшую женскую камеру с привилегированной койкой. По отношению персонала на всех уровнях правоохранительных органов мне показалось, что они понимают всю абсурдность происходящего", — отметила Левшина.
Российская Федерация приостанавливает выдачу кредитов Беларуси и намерена ограничить поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении копии документов "Белнефтехима". Белорусское правительство данную информацию не комментирует, сказал БелаПАН пресс-секретарь Совета министров Владислав Сычевич. В концерне "Белнефтехим" также отказались от комментариев. Рейтер сообщило о планах России ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь с четвертого квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета. "Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправительственного соглашения заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, копией которой располагает Рейтер.
Александр Лукашенко, посещая "Гомсельмаш", упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. "Я хочу сохранить "Гомсельмаш", понимаете? У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. Публично об этом говорю. Они просто не хотят видеть… Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — заявил Лукашенко. "Они упрекают американцев и Запад, что они такие-сякие, "неконкурентное преимущество" — цитирую премьера России — создают. А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем и живем", — подчеркнул глава государства.
Белорусская ассоциация журналистов и гомельский филиал закрытого властями правозащитного центра "Весна" инициировали сбор подписей под требованием прекратить уголовное преследование журналистов по "делу БелТА". Подписи собирают на платформе zvarot.by. Коллективное обращение планируется передать в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Администрацию президента до 19 августа. "Утверждаем, что следственные действия, включая обыски в редакциях и задержания, которые блокировали работу двух новостных компаний, несоразмерны обвинениям в адрес журналистов. Мы уверены, что под видом расследования экономического преступления скрывается преследование по политическим мотивам", — отмечают инициаторы кампании.
Задержанного по "делу БелТА" корреспондента радиостанции "Немецкая волна" и медиаэксперта Павла Быковского отпустили из Следственного комитета после допроса. Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении. Как сказал Быковский, его адвокат подал жалобу на факт задержания. "Я не могу пожаловаться на давление во время допросов. Ничего сверхъестественного. Условия содержания в ИВС были обычными для изолятора", — сказал журналист. Его супруга Ольга Быковская рассказала, что Павлюк был задержан сразу после обыска дома 8 августа. Процедура проводилась "достаточно корректно", но основания ей "не совсем понятны". Быковская сообщила, что помимо техники мужа во время обыска также изъяли технику у нее и дочери журналиста и банковские карты. "Я планирую подготовить жалобу, чтобы мне и дочке вернули технику и карты", — сказала она.
Главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину, задержанную 9 августа, также отпустили на свободу сегодня вечером. Она, как и корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — так называемому делу БелТА. Левшину допросили в Следственном комитете в течение двух часов, она дала подписку о неразглашении. По ее словам, к ней корректно относились в изоляторах временного содержания Фрунзенского РУВД и на Окрестина. Жалоб на условия содержания у нее нет. "Как мне сказали, меня поместили в лучшую женскую камеру с привилегированной койкой. По отношению персонала на всех уровнях правоохранительных органов мне показалось, что они понимают всю абсурдность происходящего", — отметила Левшина.
Российская Федерация приостанавливает выдачу кредитов Беларуси и намерена ограничить поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении копии документов "Белнефтехима". Белорусское правительство данную информацию не комментирует, сказал БелаПАН пресс-секретарь Совета министров Владислав Сычевич. В концерне "Белнефтехим" также отказались от комментариев. Рейтер сообщило о планах России ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь с четвертого квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета. "Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправительственного соглашения заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, копией которой располагает Рейтер.
Александр Лукашенко, посещая "Гомсельмаш", упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. "Я хочу сохранить "Гомсельмаш", понимаете? У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. Публично об этом говорю. Они просто не хотят видеть… Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — заявил Лукашенко. "Они упрекают американцев и Запад, что они такие-сякие, "неконкурентное преимущество" — цитирую премьера России — создают. А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем и живем", — подчеркнул глава государства.
Белорусская ассоциация журналистов и гомельский филиал закрытого властями правозащитного центра "Весна" инициировали сбор подписей под требованием прекратить уголовное преследование журналистов по "делу БелТА". Подписи собирают на платформе zvarot.by. Коллективное обращение планируется передать в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Администрацию президента до 19 августа. "Утверждаем, что следственные действия, включая обыски в редакциях и задержания, которые блокировали работу двух новостных компаний, несоразмерны обвинениям в адрес журналистов. Мы уверены, что под видом расследования экономического преступления скрывается преследование по политическим мотивам", — отмечают инициаторы кампании.