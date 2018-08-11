Правительство включило в госпрограмму развития аграрного бизнеса новые инвестпроекты

Минск, 11 августа. Постановлением Совета министров от 9 августа 2018 №588 внесены изменения и дополнения в государственную программу развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы.



В частности, как сообщила пресс-служба правительства, в программу включены инвестиционные проекты, финансируемые за счет ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь", на общую сумму 12,08 млн рублей. Предполагается строительство цеха племенного молодняка птицефабрики "Сож" РУП "Белоруснефть-Особино" — 5,16 млн; строительство птичников по содержанию молодняка в ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" — 6,6 млн; создание инновационного племенного центра по разведению коз и производству новых молочных продуктов в фермерском хозяйстве "ДАК" Дзержинского района — 0,32 млн рублей.

Также изменены лимиты директивного кредитования на 2018 год в пределах их общего объема. Предполагается соответствующее увеличение объемов кредитования для Банка развития в целях реализации новых инвестиционных проектов в АПК и увеличение для "Белагропромбанка" на 15 млн рублей лимита кредитования на текущую деятельность для кредитования под гарантию правительства закупки сахарной свеклы на государственные нужды.