Положительное внешнеторговое сальдо Беларуси по итогам полугодия сложилось вдвое меньше прошлогоднего

Минск, 11 августа. По данным Национального банка, в январе—июне 2018 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 329,4 млн долларов США. За июнь сальдо увеличилось на 20,7 млн долларов (в январе—мае 2018 года, по уточненным данным, положительное сальдо составляло 308,7 млн долларов).



Вместе с тем в январе—июне 2017 года положительное сальдо составляло 645,8 млн долларов. Таким образом, по итогам первого полугодия 2018 года положительное сальдо сложилось вдвое меньше показателя за аналогичный прошлогодний период.



За шесть месяцев 2018 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом Беларусь увеличила внешнеторговый оборот товаров и услуг на 20,7% до 40 млрд 189 млн долларов. Экспорт вырос на 19,4% и составил 20 млрд 259,2 млн долларов, импорт — на 22,1% до 19 млрд 929,8 млн долларов.



По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров в январе—июне текущего года увеличился на 21,5% и составил 33 млрд 613,8 млн долларов. Экспорт товаров вырос на 20,1% до 16 млрд 112,2 млн долларов, импорт — на 22,8% до 17 млрд 501,4 млн. Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 389,2 млн долларов (в январе—июне 2017 года сальдо составляло минус 833,6 млн долларов).



Внешнеторговый оборот услуг за январь—июнь 2018 года увеличился на 16,9% до 6 млрд 575,4 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 16,7% до 4 млрд 147 млн долларов, импорт — на 17,1% до 2 млрд 428,4 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за шесть месяцев текущего года составило 1 млрд 718,6 млн долларов против 1 млрд 479,4 млн в январе—июне 2017 года.

Отрицательное сальдо в торговле товарами остается для белорусской экономики системной проблемой, заявлял ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Основной вклад (почти 90%) в формирование отрицательного сальдо в 2017 году внес импорт промежуточных товаров, прежде всего энергетических (нефть, газ). "И для такой энергозависимой страны, как Беларусь, вряд ли возможно в ближайшей перспективе выйти на положительное сальдо торговли товарами. Поэтому правительством поставлена задача по опережающему наращиванию экспорта услуг, доля которых объективно еще не вышла на оптимальный, соответствующий лучшим мировым стандартам уровень", — сказал чиновник.

