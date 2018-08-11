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Дата распечатки: 11.08.2018 11:23
 
11.08.2018 10:31 Экономика

Ситуация в строительном комплексе Беларуси будет рассмотрена в ноябре на республиканском семинаре-совещании с участием Лукашенко

Минск, 11 августа. Правительство продолжает разработку Стратегии развития строительной отрасли Республики Беларусь на 2018 – 2025 годы. 9 августа под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра Андрея Кобякова.

Как сообщает пресс-служба правительства, на заседании межведомственной рабочей группы Калинин в своем выступлении сказал, что правительство в ноябре текущего года на предстоящем республиканском семинаре-совещании по вопросам повышения эффективности строительного комплекса доложит главе государства о ситуации в строительном комплексе с предложениями по его дальнейшему развитию. Межведомственная рабочая группа планирует подготовить ряд нормативных правовых актов по вопросам совершенствования строительного комплекса.

Калинин отметил, что в условиях сжатия внутреннего рынка, единственным путем дальнейшего развития отечественного строительного комплекса является наращивание его экспортного потенциала и разрабатываемая стратегия должна быть, прежде всего, экспортоориентированной, вся производимая в стране строительная продукция, оказываемые услуги должны отвечать международным требованиям и быть конкурентными на внешних рынках.

В рамках проводимой работы изучены тенденции развития мирового строительного рынка, детально проанализирована сложившаяся ситуация в отечественном строительном комплексе, с учетом этого определены цели и задачи его развития до 2025 года, в том числе в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, направленных на совершенствование системы управления инвестиционными проектами, а также переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе внедрения технологий информационного моделирования, наращивания объемов жилья для многодетных семей и индивидуального жилищного строительства.

На заседании межведомственной рабочей группы детально рассмотрен отчет Минстройархитектуры о практических результатах реализации указа президента от 14 января 2014 г. № 26 "О мерах по совершенствованию строительной отрасли". В рамках заседания были заслушаны отчеты шести руководителей подгрупп о проведенной работе и их предложения, в части совершенствования действующих нормативных правовых актов и разработки новых, ценообразования в строительстве, финансового оздоровления строительных предприятий, структурных преобразований в сфере научного и инновационного развития строительной отрасли, а также подготовки и переподготовки кадров.

Рассмотрены также организационные вопросы подготовки и проведения республиканского семинара-совещания по вопросам повышения эффективности строительного комплекса с участием главы государства.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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