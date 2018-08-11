Лукашенко на полях под Александрией испытал белорусский зерноуборочный комбайн "Палессе GS2124"

Минск, 11 августа. Александр Лукашенко 11 августа на полях ОАО "Александрийское" испытал белорусский зерноуборочный комбайн "Палессе GS2124".



О намерении понаблюдать за работой этой техники в полевых условиях глава государства заявил накануне, посещая "Гомсельмаш", где ему и был продемонстрирован комбайн, сообщает пресс-служба президента.



Лукашенко также поинтересовался работой ОАО "Александрийское", его хозяйственной деятельностью, производственными и финансовыми показателями.



Как доложили Лукашенко, работу предприятия в целом можно охарактеризовать положительно, однако на ней серьезно сказывается большая кредитная нагрузка. "Надо на его примере выработать некую схему, некий порядок погашения кредитов для таких хозяйств, чтобы они могли спокойно жить, работать, развиваться и гасить кредиты", — поручил глава государства.



Его также проинформировали о ходе уборочных работ в других сельскохозяйственных организациях Шкловского района и всей Могилевской области. Отдельное внимание было уделено отстающим предприятиям, совершенствованию их деятельности.



Кроме того, Лукашенко обсудил со специалистами особенности работы агрохолдинга "Купаловское", возможные варианты реорганизации производства.