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Дата распечатки: 11.08.2018 14:37
 
11.08.2018 12:43 Общество

ГУВД: Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства на ул. Зыбицкой в Минске

Минск, 11 августа. Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства на улице Зыбицкой в Минске, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

11 августа ранним утром в оперативно-дежурную часть Центрального РУВД поступило сообщение, что на крыше одного из зданий на ул. Зыбицкой находится девушка и имеет намерения с нее спрыгнуть.

Дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН прибыли на место происшествия. По словам сотрудников милицейского спецназа, девушка хотела сброситься с крыши из-за конфликта в семье.

"В то время как два сотрудника ОМОН "обходными путями" пытались незаметно пробраться на крышу, третий снизу отвлекал внимание девушки. Как только милиционерам удалось попасть на крышу, они выстроили с ней диалог, благодаря чему приблизились и увели ее на безопасное расстояние от парапета", говорится в сообщении.

В результате слаженных действий девушка была спасена и впоследствии передана бригаде скорой медицинской помощи.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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Суббота, 11 Август 2018, 14:37
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