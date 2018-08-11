ГУВД: Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства на ул. Зыбицкой в Минске

Минск, 11 августа. Сотрудники ОМОН спасли девушку от самоубийства на улице Зыбицкой в Минске, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



11 августа ранним утром в оперативно-дежурную часть Центрального РУВД поступило сообщение, что на крыше одного из зданий на ул. Зыбицкой находится девушка и имеет намерения с нее спрыгнуть.



Дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН прибыли на место происшествия. По словам сотрудников милицейского спецназа, девушка хотела сброситься с крыши из-за конфликта в семье.



"В то время как два сотрудника ОМОН "обходными путями" пытались незаметно пробраться на крышу, третий снизу отвлекал внимание девушки. Как только милиционерам удалось попасть на крышу, они выстроили с ней диалог, благодаря чему приблизились и увели ее на безопасное расстояние от парапета", — говорится в сообщении.



В результате слаженных действий девушка была спасена и впоследствии передана бригаде скорой медицинской помощи.



