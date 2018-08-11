Минфин рассчитывает привлечь 50 млн долларов от очередного выпуска облигаций

Минск, 11 августа. Министерство финансов Беларуси с 14 августа по 21 декабря проведет в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" открытую продажу без проведения аукциона государственных именных долгосрочных облигаций выпуска №252 для юридических и физических лиц на сумму 50 млн долларов.



Согласно сообщению Минфина, номинальная стоимость облигации составляет одну тысячу долларов США. Срок обращения облигаций составляет 2,2 тысячи дней, дата погашения — 22 августа 2024 года. Ставка процентного дохода — 4,2% годовых.



Как сообщал БелаПАН, в третьем квартале Минфин планирует разместить на внутреннем рынке облигаций на 150 млн долларов. Всего в 2018 году, согласно бюджету, финансовое ведомство намерено привлечь на внутреннем рынке 400 млн долларов за счет размещения валютных облигаций.



Средства, привлекаемые Минфином внутри страны, зачисляются в состав золотовалютных резервов Беларуси и затем направляются на рефинансирование внутреннего и внешнего государственного долга.



В 2018 году на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга Беларусь должна направить 3,6 млрд долларов. Минфин ранее сообщил, что две трети выплат по госдолгу планируется осуществить за счет недолговых источников.



Государственный долг на 1 июля составил 42 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 207,2 млн, или на 0,5%.



Следует отметить, что в ближайшие пять лет платежи Беларуси по госдолгу будут оставаться значительными. По данным Минфина, за 2019—2023 годы эти платежи составят 18,5 млрд. долларов, в том числе в 2019-м году страна должна направить кредиторам 3,6 млрд. долларов, в 2020-м — 3,78 млрд., в 2021-м — 3,54 млрд., в 2022-м — 3,6 млрд., в 2023-м — почти 4 млрд. долларов.



Александр Лукашенко в этом году поставил задачу перед экономическими властями решить долговую проблему. "Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку в ближайшие годы, — "перерасти" долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов", — заявил он, выступая весной с посланием к народу и парламенту.