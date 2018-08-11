Белорусская теннисистка Морозова выбыла в четвертьфинале парного разряда открытого чемпионата Канады

Минск, 11 августа. Лучшая парная теннисистка Беларуси Лидия Морозова (51-е место в рейтинге ВТА) выбыла из борьбы на открытом чемпионате Канады с призовым фондом 2,82 млн долларов США.



В четвертьфинале Морозова и японка Шуко Аояма (37) проиграли "посеянным" под восьмым номером Эшли Барти из Новой Зеландии (16) и Деми Схуурс из Голландии (17) — 2:6, 4:6.



Первый круг (1/16 финала) Морозова и Аояма прошли без борьбы из-за отказа румынок Михаэлы Бузарнеску (30) и Моники Никулеску (31). Во втором раунде белорусско-японский дуэт выиграл у первых ракеток турнира Барборы Крейчиковой (4) и Катерины Синяковой (3) из Чехии — 4:6, 7:6 (8:6), 10:8 (тай-брейк).



В одиночном разряде Арина Соболенко (39) после победы во втором круге (1/16 финала) над второй ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании проиграла бельгийке Элизе Мертенс (15) — 6:2, 6:7 (1:7), 0:6.