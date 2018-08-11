Минск, 11 августа. Александр Лукашенко поручил проработать вопросы развития преемственности среди работников сельскохозяйственного комплекса. Такую задачу он поставил 11 августа, посещая сельхозугодия ОАО "Александрийское", сообщает пресс-служба президента.



Главе государства предложили развивать преемственность среди комбайнеров. Ранее, например, существовала практика, когда они брали своих детей на зерноуборочные работы, однако после нескольких трагических случаев от такого формата работы отказались. Лукашенко поручил проработать эти вопросы, чтобы активнее развивалась преемственность среди работников сельскохозяйственного комплекса и в то же время четко соблюдались правила безопасности. "Вносите предложения, чтобы мы с 1 января запустили этот процесс", — сказал он.



Лукашенко на полях ОАО "Александрийское" испытал белорусский зерноуборочный комбайн "Палессе GS2124". "Это комбайны для тех хозяйств, которые научились готовить почву. Если чуть-чуть неровность — все, он плывет, ловит эти неровности, потому что жатка автоматически регулируется. Поэтому нужны высочайшие технологии по работе с почвой. Но надо доработать, это действительно комбайн будущего", — отметил глава государства. Он также ознакомился с работой других новинок "Гомсельмаша" — комбайнов GS3219 и GS19R.



По сообщению пресс-службы, особое внимание Лукашенко обратил на необходимость большей локализации при производстве техники и обучении механизаторов. Он подчеркнул, что предприятия должны бережно использовать приобретаемую технику. Для этого комбайнеров и механизаторов следует отправлять на предприятия, чтобы они знали, как создаются эти машины. "Они уже, закрыв глаза, будут представлять, что за этой обшивкой находится. Это очень важная вещь, — подчеркнул глава государства. — Поэтому надо хотя бы крупные хозяйства, которые создают погоду в стране, за зиму "пропустить через конвейер". Это небольшие затраты. Точно так на МТЗ надо, на МАЗе".



Лукашенко также ориентирует сельскохозяйственные организации страны на использование семян отечественных селекций. Ему доложили, что урожайность белорусских сортов зерновых культур значительно выше импортных. Он подчеркнул, что сельхозорганизациям необходимо ориентироваться на семена белорусской селекции: "У нас этих семян хватает".



"Не надо ориентироваться на импорт. Я сколько раз говорил, что ни один наш соперник, противник и те, с кем мы конкурируем, никогда не дадут лучшее. Они нам будут подкидывать то, что не нужно у себя, — убежден глава государства. — Не думаю, что и мы б уж размахнулись кому-то давать семена, кроме России".