Белстат: Объем средств, направленных на жилищное строительство в первом полугодии, увеличился на 6% до 2 млрд рублей

Минск, 12 августа. В первом полугодии 2018 года объем средств, направленных в республике на жилищное строительство, составил 2 млрд рублей (19,5% к общему объему инвестиций в основной капитал) и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах увеличился на 6%. Такие данные публикует Белстат в обзоре, посвященном Дню строителя, который отмечается во второе воскресенье августа.



Организациями всех форм собственности в первом полугодии текущего года построено 19,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 млн 679,2 тыс. кв. метров общей площади жилья.



Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 622,8 тыс. кв. метров общей площади (37,1% от общего объема введенного жилья), из них с использованием государственной поддержки построено 413,5 тыс. кв. метров.



В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 460,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 27,4% от общего ввода жилья по республике.



В текущем году в республике введен в эксплуатацию ряд объектов социального назначения: детский сад на 150 мест по ул. Ширмы в Минске; детский сад в 19-м микрорайоне Гомеля на 60 мест; Стоматологическое отделение Докшицкой центральной районной больницы на 182 посещения в смену (после реконструкции); новый терапевтический корпус на 300 коек в 4-й городской клинической больнице в Минске; новые неонатальный и хирургический корпуса на 238 коек в детской областной клинической больнице по ул. Жарковского в Гомеле; Центральная районная больница на 50 коек в Мёрах.



В строительстве в 2017 году было занято 280,7 тыс. человек, или 6,4% всех занятых в экономике республики. Удельный вес строительства в формировании валового внутреннего продукта в 2017 году составил 5,3%.



На начало 2018 года среди работников организаций строительства рабочие составляли 74,1%, служащие — 25,9%. На долю молодежи в возрасте до 31 года приходилось 22,4%. Каждый пятый работник строительной отрасли имеет высшее образование.